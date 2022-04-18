«Ливерпуль» попытается подписать Гави

17-летний полузащитник «Барселоны» Гави в ближайшее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль», cообщает El Nacional.

«Ливерпуль» активизирует усилия по подписанию испанского полузащитника Гави из «Барселоны» в летнее трансферное окно. В игроке лично заинтересован наставник красных Юрген Клопп, который хочет усилить линию полузащиты своего клуба.

В настоящее время молодой футболист ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, однако стороны пока не достигли соглашения.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави сыграл за «Барселону» 26 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.

Контракт Гави с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гави в € 60 млн.