Назначены судьи на дерби ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
«Балтика» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.
«Енисей» – «Рубин»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Алания» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Геннадий Куличенков.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Валентин Мурашов; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.
- 18 апреля 2022
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