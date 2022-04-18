«Реал» вернёт воспитанника из «Райо Вальекано» спустя год после продажи

Мадридский «Реал» близок к заключению сделки по переходу защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии. Об этом сообщает Defensa Central.

22-летний Гарсия — воспитанник мадридского клуба. Летом 2021 года «Реал» продал его в «Райо Вальекано» за € 2 млн. За новую команду защитник в 33 матчах чемпионата и Кубка Испании забил гол и отдал результативную передачу.



Соглашение между Гарсией и «Райо Вальекано» истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн. На счету Гарсии один проведённый матч в составе сборной Испании U21.

Аутсайдер Примеры «Алавес» обыграл «Райо Вальекано» в 32-м туре:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.