«Реал» вернёт воспитанника из «Райо Вальекано» спустя год после продажи
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Мадридский «Реал» близок к заключению сделки по переходу защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии. Об этом сообщает Defensa Central.
22-летний Гарсия — воспитанник мадридского клуба. Летом 2021 года «Реал» продал его в «Райо Вальекано» за € 2 млн. За новую команду защитник в 33 матчах чемпионата и Кубка Испании забил гол и отдал результативную передачу.
Соглашение между Гарсией и «Райо Вальекано» истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн. На счету Гарсии один проведённый матч в составе сборной Испании U21.
Аутсайдер Примеры «Алавес» обыграл «Райо Вальекано» в 32-м туре:
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