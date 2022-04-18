«Реал» – первая команда в этом сезоне, которой удалось победить «Севилью» на её поле
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2.
Таким образом, «Реал» стал первой командой, которой удалось нанести поражение «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан».
На 21-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Иван Ракитич. На 25-й преимущество «Севильи» удвоил хавбек Эрик Ламела.
На 50-й минуте отставание «сливочных» в счёте сократил форвард Родриго, ему ассистировал Даниэль Карвахаль. На 83-й минуте счёт сравнял защитник «Реала» Начо, голевой пас отдал Карвахаль. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий мадридцев Карим Бензема, результативную передачу оформил Родриго.
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