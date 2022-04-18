«Бавария» согласовала новый контракт с Мюллером

Мюнхенская «Бавария» достигла договорённости с полузащитником Томасом Мюллером о продлении контракта. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, 32-летний немецкий футболист заключит новый контракт до 2025 года. Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году.



Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 29 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.



С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, забив 42 гола.