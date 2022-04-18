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Бэйл собирается продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги

Бэйл собирается продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги
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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, который покинет команду в конце нынешнего сезона, собирается остаться в Испании на следующий сезон. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Chiringuito.

По сведениям источника, 32-летнему футболисту и его семье нравится образ жизни в Испании, поэтому он готов присоединиться к другому клубу чемпионата Испании на следующий сезон.

32-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, перейдя из «Тоттенхэма». В составе мадридского клуба нападающий в 258 матчах забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 32-й тур:

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