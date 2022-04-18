Фёдор Чалов — в запасе на матч «Сьон» — «Базель»

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов попал в заявку команды на матч 30-го тура швейцарской Суперлиги со «Сьоном». Российский игрок начнёт матч на скамейке запасных.
Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно этого года. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
«Базель» располагается на втором месте в швейцарской Суперлиге, набрав 52 очка. Их сегодняшний соперник «Сьон» располагается на седьмом месте с 33 баллами. Лидирует в соревнованиях «Цюрих», набравший 66 очков.
Напомним, в 1/8 финала Лиги конференций «Базель» уступил французскому «Марселю» 4:2 по сумме двух встреч. Чалов не отметился результативными действиями в этих играх.
- 18 апреля 2022
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:16
-
17:12
-
16:58
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:26
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:38
-
15:30
-
15:23
-
15:12
-
14:55
-
14:51
-
14:30
-
14:25
-
14:10
-
14:04
-
13:58
-
13:54
-
13:42
-
13:27
-
13:16