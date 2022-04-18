Фёдор Чалов — в запасе на матч «Сьон» — «Базель»

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов попал в заявку команды на матч 30-го тура швейцарской Суперлиги со «Сьоном». Российский игрок начнёт матч на скамейке запасных.

Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно этого года. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Базель» располагается на втором месте в швейцарской Суперлиге, набрав 52 очка. Их сегодняшний соперник «Сьон» располагается на седьмом месте с 33 баллами. Лидирует в соревнованиях «Цюрих», набравший 66 очков.

Напомним, в 1/8 финала Лиги конференций «Базель» уступил французскому «Марселю» 4:2 по сумме двух встреч. Чалов не отметился результативными действиями в этих играх.