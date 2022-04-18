Ловчев: когда «Спартак» покупает Кофрие и Хендрикса — это оскорбление для клуба

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о некоторых легионерах команды.

«Во-первых, я благодарен болельщикам. Сейчас очень много иностранцев, которые даже не понимают, что в нашей стране из себя представлял и представляет «Спартак», почему он называется народной командой, почему у него больше всех болельщиков. Тем более некоторые приходят, зарабатывают деньги, и через несколько лет их уже нет. Я хотел бы, чтобы искренних болельщиков «Спартак» сегодня больше радовал. Если мы говорим только о футбольном клубе, то нужны игроки другого уровня. Когда покупают Кофрие и Хендрикса — это оскорбление для «Спартака». Когда я вижу, что «Зенит» покупает Ловрена из «Ливерпуля» и Малкома из «Барселоны» — это совершенно другое. Поэтому я желаю болельщикам, чтобы «Спартак» их чаще радовал», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.