Андрей Червиченко рассказал о своём отношении к дате празднования столетия «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дате празднования столетия клуба.

«Я из секты 1935 года. Я считаю, 100-летие надо отмечать тогда, когда клуб стал «Спартаком». Если совсем по-простому, то до 1917 года была Российская Империя. После 1917 года, с 1922-го или 1924-го, с некоторыми деформациями, стал Советский Союз. Он просуществовал 70 с лишним лет. Отмечали же мы все эти юбилеи как Советский Союз, а не как Российская Империя. Теперь у нас Российская Федерация: недавно ей было 30 лет. Мы же не отмечаем 7 тысяч 700-летие Руси. Мы отмечаем только то, что значится за последним периодом, когда страна носит название. Мне кажется, это применительно и к футбольному клубу. Если до 1935 года «Спартак» был спортивным обществом, «Пищевиком» и «Краснопресненском», то это история тех клубов. «Спартак» начал свою историю с 1935 года.



В равной степени в этом году и «Сочи» может отмечать своё 100-летие, хотя выглядит это несколько курьёзно. Но если мы учтём, что «Сочи» — это симбиоз «Жемчужины» и «Динамо» Санкт-Петербурга, а по большому счёту — это «Динамо» Санкт-Петербург, значит, «Сочи» может отмечать 100-летие. Но мы же всё это с улыбкой воспринимаем.



Болельщикам «Спартака» можно пожелать только терпения и надежды, чтобы не раскисали. Сплочённость — есть, история — есть. Есть всё, кроме побед в последнее время. Они всё равно придут, жизнь циклична. То густо, то пусто. Надеюсь, скоро будет густо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.