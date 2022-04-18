Карло Анчелотти рассказал, какую сборную будет поддерживать на ЧМ-2022
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре будет болеть за сборную Канады.
«На предстоящем чемпионате мира я буду болеть за Канаду. Их не было на турнире много лет. К тому же это мой второй дом. Президент Канадской футбольной ассоциации из Абруццо, так что все в Италии болеют за Канаду», — приводит слова Анчелотти Rai Sport.
Напомним, Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.
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