Юри Алберто назвал трёх игроков, с которыми однажды хотел бы сыграть

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, с кем из известных футболистов он мечтает когда-нибудь сыграть.



«Мне очень интересно посмотреть, как сыграли бы вместе Неймар, Роналду и Месси, ну а четвёртым в этой тройке я бы вряд ли смог быть, нужно кого-то исключить. Тогда я исключил бы Роналду, чтобы играть центрального нападающего, а Месси и Неймар будут меня поддерживать.



Кого выберу в вечном споре «Месси или Роналду»? Роналду восхищает меня своей заточенностью, тем, как он сфокусирован, как достигает поставленных целей с любой командой, в которой он играет. Я просто восхищаюсь им», — сказал Алберто в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».



В нынешнем сезоне РПЛ Юри Алберто провёл за «Зенит» 7 матчей, отметился 4 голами и сделал 1 результативную передачу.