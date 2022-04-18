Юри Алберто назвал трёх игроков, с которыми однажды хотел бы сыграть

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, с кем из известных футболистов он мечтает когда-нибудь сыграть.
«Мне очень интересно посмотреть, как сыграли бы вместе Неймар, Роналду и Месси, ну а четвёртым в этой тройке я бы вряд ли смог быть, нужно кого-то исключить. Тогда я исключил бы Роналду, чтобы играть центрального нападающего, а Месси и Неймар будут меня поддерживать.
Кого выберу в вечном споре «Месси или Роналду»? Роналду восхищает меня своей заточенностью, тем, как он сфокусирован, как достигает поставленных целей с любой командой, в которой он играет. Я просто восхищаюсь им», — сказал Алберто в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».
В нынешнем сезоне РПЛ Юри Алберто провёл за «Зенит» 7 матчей, отметился 4 голами и сделал 1 результативную передачу.
- 18 апреля 2022
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