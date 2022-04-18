Юрий Сёмин высказался о будущем Хвичи Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем экс-игрока железнодорожников Хвичи Кварацхелии, выступающего ныне за «Динамо Батуми».

«Естественно, Хвича не останется в «Динамо Батуми». Мне сложно сказать, где он продолжит карьеру. Контракт с «Наполи» ещё не подписан — это пока одни разговоры. Не вижу смысла пока об этом говорить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Полузащитник сборной Грузии отметился дублем в ворота «Гагры» в матче 8-го тура чемпионата Грузии.



Ранее Хвича Кварацхелия сначала приостановил, а затем и расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию 31 марта 2022 года. В России игрок выступал за «Рубин» и «Локомотив».