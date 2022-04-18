«Барселона» дома проиграла «Кадису» в 32-м туре испанской Примеры

Сегодня, 18 апреля, состоялся матч «Барселона» — «Кадис». Встреча 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Победу в матче одержал «Кадис» со счётом 1:0.
Единственный гол на 48-й минуте матча забил нападающий «Кадиса» Лукас Перес.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В роли резервного рефери выступил Даниэль Паленсия Кабальеро.
«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» (31) после этой победы покинул зону вылета и располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей Ла Лиги, а также игры Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.
- 18 апреля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:09
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:51
-
22:43
-
22:43
-
22:41
-
22:34
-
22:25
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:05
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:42
-
20:36