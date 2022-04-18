«Барселона» дома проиграла «Кадису» в 32-м туре испанской Примеры

Сегодня, 18 апреля, состоялся матч «Барселона» — «Кадис». Встреча 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Победу в матче одержал «Кадис» со счётом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте матча забил нападающий «Кадиса» Лукас Перес.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В роли резервного рефери выступил Даниэль Паленсия Кабальеро.

«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис» (31) после этой победы покинул зону вылета и располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

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