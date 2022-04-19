Главный тренер «Кадиса» прокомментировал победу над «Барселоной» в чемпионате Испании

Главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес прокомментировал победу в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:0).

«Я думаю, что с нашей стороны это была очень цельная игра со сценарием, который нас полностью устраивал. Наш план отличался от их плана. Сегодня получилось так, как мы запланировали. Нелегко победить на «Камп Ноу» этого соперника.Эта победа должна стать для нас топливом. Мы готовились к этой игре с большим энтузиазмом, большим количеством энергии, с желанием отобрать очки у соперника. Все прошло отлично. Победа на таком этапе должна укрепить нас», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт «Кадиса».

После этой победы «Кадису» удалось покинуть зону вылета. Команда набрала 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает второе место турнирного зачета.