Ляказетт и Эльнени планируют покинуть «Арсенал» летом

Два игрока лондонского «Арсенала» французский нападающий Александр Ляказетт и египетский полузащитник Мохамед Эльнени планируют покинуть команду летом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, футболисты хотят покинуть клуб из Лондона именно как свободные агенты.



Главными претендентами на подписание соглашения с 30-летним Ляказеттом называют две команды. «Лион», воспитанником которого и является нападающий, а также испанская «Барселона», которая желает воссоединить Ляказетта в атаке с бывшим форвардом «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом.



Эльнени же пытался подписать «Галатасарай» ещё в сентябре, но тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Также стало известно, что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.

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