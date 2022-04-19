Ляказетт и Эльнени планируют покинуть «Арсенал» летом

Два игрока лондонского «Арсенала» французский нападающий Александр Ляказетт и египетский полузащитник Мохамед Эльнени планируют покинуть команду летом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, футболисты хотят покинуть клуб из Лондона именно как свободные агенты.
Главными претендентами на подписание соглашения с 30-летним Ляказеттом называют две команды. «Лион», воспитанником которого и является нападающий, а также испанская «Барселона», которая желает воссоединить Ляказетта в атаке с бывшим форвардом «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Эльнени же пытался подписать «Галатасарай» ещё в сентябре, но тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Также стало известно, что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.
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