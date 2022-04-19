Мостовой — о матче ЦСКА — «Спартак»: команды подсдулись, но мотивация будет запредельная

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«В матче ЦСКА — «Спартак» нет фаворита. И те, и другие сейчас немного подсдулись. ЦСКА три игры выиграть не может, поэтому у них тоже проблемы. У «Спартака» тоже самое: должны были обыгрывать «Рубин» — не обыграли. Непонятно, как такой «Рубин» можно не обыграть. В равных ситуациях подходят к этому матчу. Но в сегодняшней ситуации единственное, что можно выиграть — это Кубок России. Поэтому мотивация у команд будет запредельная», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Начало: 19:30 мск.