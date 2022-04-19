Моуринью хочет видеть в «Роме» вундеркинда «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Абдессамад Эззалзули в летнее трансферное окно может стать игроком «Ромы». Наставник итальянской команды Жозе Моуринью заинтересован в приглашении 20-летнего футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, римляне предложат за 20-летнего марокканского футболиста € 10 млн. «Барселона» может согласиться на продажу Эззалзули, так как клуб нуждается в дополнительных средствах, однако в сделку может быть включена опция обратного выкупа.
Эззалзули перешёл в «Барселону» летом 2021 года из «Эркулеса». В 12 матчах за основную команду сине-гранатовых нападающий забил один гол. Также на его счету один гол и шесть результативных передач в 15 матчах за вторую команду «Барселоны».
«Барселона» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 2021/2022. 32-й тур:
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