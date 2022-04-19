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Карпин высказался о поездках на гостевые матчи «Ростова» на поезде

Карпин высказался о поездках на гостевые матчи «Ростова» на поезде
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о дороге в Тулу на матч 25-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1). Напомним, ростовчанам пришлось добираться до места назначения сначала на поезде, а потом несколько часов на автобусе.

«Дорога на поезде в Тулу сил отняла не сильно много. Сидели постоянно – вот это не совсем удобно. Могли бы проводить это время в отеле или дома. Но сил много не отобрала эта дорога, ведь никто уголь не разгружал. Но то, что не совсем удобно – это да. Аэропорты закрыли. К поездам не то, чтобы привыкли уже, просто другого выхода нет.

Я в поезде разбирал тренировки, готовил теорию на следующий день. Едешь спокойно и работаешь. Ещё и связи там нет, телефон не работает», — сказал Карпин в эфире «Авторадио».

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