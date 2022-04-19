Карпин: я в питании себя не ограничиваю, а вот моим игрокам приходится за собой следить

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, известный в тренерской работе как приверженец строгого контроля за питанием, признался, что сам в вопросе еды себе ни в чём не отказывает.

«Приближен ли мой рацион питания к рациону игроков? Вообще не приближен, однозначно. Понятно, что когда мы на сборах или заезжаем куда-то перед играми – то кушаем вместе и питание такое, как у всех. Во все остальные дни ни в чём себя не ограничиваю. Я питаюсь однозначно не как футболист, а вот им приходится за собой следить (улыбается)», – сказал Карпин в эфире «Авторадио».

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо». В марте 2022 года Валерий Карпин вернулся в «Ростов», при этом не стал покидать сборную России. Сейчас специалист совмещает две должности.