«Жрёт всё подряд». Карпин, каким его мало кто знает

Сегодня, 1 сентября, мы впервые увидим новую сборную России имени Валерия Карпина. Обновлённый состав, запрет на сахар и мучное, открытые юмористические пресс-конференции и видео главного тренера от первого лица в соцсетях сборной – благодаря этому набору мы примерно знаем, чего ждать от команды.

Но какой человек её главный тренер? Помимо того, что свободно говорит на испанском, носит очки и умеет себя поставить так, что сборная моментально получит поддержку, а не потеряет её, как при Черчесове. Кажется, мы не до конца знаем Карпина.

По этой причине мы составили портрет тренера. Сотканный из самых разных качеств, с примерами, прямой речью футболистов и архивными интервью.

Отец игрокам

Многие игроки называют Карпина заботливым. Из последнего – полузащитник «Валенсии» Денис Черышев радовался, что ему звонил новый тренер сборной и спрашивал о здоровье. А бывший ростовский подопечный Кенто Хасимото на прощание с Карпиным назвал его русским отцом и человеком с большой буквы, который ему очень помогал.

На днях Карпин встретился с нынешним игроком ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым (тренировал его в «Ростове») и сделал совместную тёплую фотографию с отцовской подписью: «Случайно встретились с ещё одним сынком, хотя все говорят, что у меня одни дочки». Зайнутдинов – действительно родственная душа Карпина. Тренер постоянно вспоминает его в интервью, а во времена ростовской карьеры общался с бабушкой Бактиёра, которая называла внука Батекой, а Карпина – хорошим человеком. «Валерий всегда хвалил Батеку после матчей, – говорила она. – После перехода в ЦСКА он созванивался с внуком и поздравлял по скайпу с Новым годом».

Ещё один ответ на заботу Карпина – прощальный фейерверк от игроков «Ростова», пришедших к дому Карпина с тортом и хлопушками.

Весёлый

Карпин не стесняется шутить – особенно в «Инстаграме». Особенно под постами «Ростова» или жены Дарьи, с которой он постоянно упоминает Жорика – мифического сына (ведь пока тренера окружают лишь дочери). И у них получаются такие диалоги.



Дарья: «Если я забеременею Жориком, точнее, когда я забеременею Жориком, я буду продолжать тренироваться».



Валерий: «Если ты забеременеешь, то можешь делать, что хочешь, потому что я застрелюсь».



Другой стендап от Карпина – перед вами.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду теперь клоуном», – слова Карпина перед матчем с Хорватией.

На вопрос, почему вызвал в сборную капитана «Ростова» Осипенко, отшутился так: «Я бы хотел вызвать ещё игроков из «Ростова» или тех, кто работал со мной и знает требования хотя бы в быту: Шомуродова, Зайнутдинова, Ерёменко. Но это, конечно, шутка».

«Всё такой же кривоногий, но теперь в «Роме», – Карпин прокомментировал переезд Эльдора Шомуродова в Рим.

Вместе с игроками «Ростова» Карпин сажал деревья на территории «Ростов Арены». Не обошлось без цитаты: «Могли бы и из футболистиков кого-нибудь высадить, толку было бы больше».

Также тренер играет в гольф и после посещения ростовского гольф-клуба говорил, что в город можно пригласить ещё одного любителя гольфа Гарета Бэйла: «Может хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал».

Дарья Карпина – певица. Об этом вы могли узнать из нашего зимнего интервью.

Валерий же по-разному презентует треки жены в соцсетях. Может написать «Ух ты, и на iTunes уже пролезла» или отреагировать на песню «Просто уйти» вопросом: «Это она мне?»

Не умеет проигрывать

Карпин говорит, что вывести из равновесия его может всё что угодно – начиная с пробки на дороге: «Если я в каком-то блаженном настроении, это не выведет, а если в более заведённом состоянии, то могу взорваться от любой мелочи». «Если мы проиграли, мне хочется разорвать всех, не давать никому руку, никого не поздравлять, – продолжает Карпин. – Не люблю и не умею проигрывать, но приходится совладать с собой».

При этом на семью после поражений эмоции не выплёскивает.

«Когда любишь человека, ты его оберегаешь и от своих негативных эмоций, – подтверждает Дарья Карпина. – Меня же часто спрашивают, как мы живём после матчей, ходим ли по струнке после поражений. Понятно, он расстроенный и недовольный, но оберегает нас: не хамит и не грубит».

Фото: instagram.com/vgkarpin

Кричит на футболистов…

Никита Баженов играл в карпинском «Спартаке» и вспоминал, что Валерий если и ругался, то не просто так: когда на игроков кричали, они понимали, что это либо эмоции, либо крик доносится по делу. Карпин легко отходил и мог найти нужные слова, чтобы замотивировать футболистов.

«Пихает? Да и пускай, мы не девочки; если это работает, то ори хоть каждый день», – говорил Баженов. А на вопрос, тонкий ли Карпин психолог, отвечал так: «Не знаю насчёт тонкого, но психолог в нём проявляется».

… и на комментаторов

В начале этого сезона РПЛ «Ростов» дома проиграл «Зениту» 2:4, а после матча комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель спросил на тот момент совмещавшего работу в клубе и сборной Карпина про Дзюбу.

«После флеш-интервью за кадром он продолжил мне предъявлять, причём уже с матерком, – вспоминал Журавель. – Он меня не послал, такого не было: мы давно знакомы, и в такой манере он часто общался и со мной, и с коллегами. Ничего в этом вызывающего нет, тем более игра только закончилась, проиграли, он заведённый.



И просто сказал: «Ну какой Дзюба? Ты чё спрашиваешь?». В этих предъявах нет ничего личного».

Авантюрист

За несколько месяцев до сборной у Карпина в сериале «Ростов-на-кону» спросили: если позовут, станет ли он министром спорта.

«Министром спорта – нет. В РФС – нет. В условный кабинет – нет, – отказывался Карпин, зато продолжение карьеры в США его привлекло. – В Англию или Америку – с удовольствием. Чтобы английский выучить – уже только для этого можно».

Без звука смотрит футбол

В 2017 году Карпин руководил комментаторами «Матч ТВ», но вскоре признался, что смотрит матчи без звука (неинтересно) и поэтому не может сказать, бесит ли его какой-то комментатор или нет.

При этом биатлон смотрит под комментарий Губерниева: «Там я ничего не понимаю, мне надо хоть куда-то въехать и понять, о чём разговор».

Фото: rfs.ru

Дерзкий и прямолинейный

Когда Смолов блистал в Испании (забивал за «Сельту» в ворота «Барсы» и «Реала»), Карпин не поддавался общим очарованиям и признавал, что лучше Фёдор не стал. «И хуже не стал, – добавил он. – Просто иногда игрок в лучшей форме, иногда – в худшей. На одинаково хорошем уровне выступать не может никто. Ни Месси, ни Роналду».

17 апреля 2002 года сборные России и Франции сыграли 0:0 на «Стад де Франс», где немного попихались и перекинулись дерзостями. Карпину противостоял Зидан. На вопрос Нобеля Арустамяна, не было ли это дерзко с его стороны, Карпин ответил вопросительно: «Что значит дерзко? Это дерзко для него, а не для меня. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину… Уберите с Зидана футболку с его фамилией, [и получится] какой-то футболист сборной Франции. Ну, окей, и что? Почему он мне дерзит?»

Не менее прямолинейная рецензия Карпина на игру России на Евро-2020. А точнее, на то, как сборную оценили болельщики. «Проиграли 0:3 – ничего не получилось, всё плохо. В четыре защитника играли – надо было оставить [прежнюю схему]. А если бы Семёнов тупо тот мяч не трогал либо выбил – возможно, закончили бы первый тайм 0:0. Возможно, где-то бы что-то заковыряли и выиграли бы 1:0. И все бы говорили: «Блин ( в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата» ), гений, Станислав Саламович – гений! Запутал Бельгию, всё хорошо».

), гений, Станислав Саламович – гений! Запутал Бельгию, всё хорошо». На вопрос рэпера Басты (Василия Вакуленко) об отсутствии ростовской прописки Карпин ответил сканом паспорта и фразой: «Вот так поворот, правда?»

И содержательной частью «P.S»:



«Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЁМ» родном городе! Постараюсь, максимально широко распространить эту информацию, особенно между наёмными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине. Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наёмник Валерий Карпин».

На одной волне с женой

Дарья Карпина рассказывала, что во времена «Ростова» она и муж оставляли детей няне, а сами «сбегали» на несколько дней в гостиницу, чтобы общаться и смотреть сериалы.



«У нас одинаковые вкусы даже на фильмы и передачи, мы любим страшное и мистическое, триллеры и детективы, – говорила Дарья. – А темы для разговора – да любые! Обсуждаем политику, человеческие отношения, шоу-бизнес, Эстонию, футбол (успехи команды и его тревоги)».

Требовательный

Ирина Шишкина, мама экс-защитника «Спартака» Романа Шишкина, вспоминала: Карпину казалось, что у Романа лишний вес, и он заставлял его худеть так настойчиво, что одно время Роман ел только ананасы».

Тренер от народа

«Что может быть лучше в тихий субботний вечер, чем корюшка с пивом?» – такой вопрос от Карпина, который, по словам жены, не следит за питанием, «жрёт все подряд» и не теряет форму, потому что ему повезло с генетикой.



«Любит хлеб, сладкое, – рассказывала Дарья. – Может позволить себе сухого красного вина. Или внезапно захотеть чего-то не совсем спортивного: например, жареной колбасы с картошкой».

Что ещё вы могли не знать про Карпина

Записывал вопросы для «Своей игры», где загадал вид спорта, которым занимался в детстве (хоккей) и любимую книгу («Граф Монте-Кристо»). Однажды спел песню на языке басков – эускара. Всё это – на местном телевидении. Забил за «Спартак» на «Камп Ноу», когда москвичи проиграли со счётом 1:5.

***

А какой Карпин для вас? Делитесь своими историями и наблюдениями за главным тренером в комментариях и дополняйте его портрет.

В материале использованы цитаты Sports.ru, «Матч ТВ», «Коммент Шоу», а также видеосервис Premier.