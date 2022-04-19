Чернов рассказал о разнице между болельщиками «Спартака» и ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов, являющийся воспитанником ЦСКА, сравнил болельщиков московских клубов.

«Ощутил ли разницу между ЦСКА и «Спартаком» в фанатском давлении? Ощутил ещё до дебюта в стартовом составе. В ЦСКА даже после поражений аккуратно спрашивали: «Можно задать вопрос?» Если говорил: «Ребят, давайте не сегодня», – понимали и отпускали. А в «Спартаке» ко мне сразу подбежало 20 человек – направили на меня телефоны со вспышками. Я даже растерялся, хотя уже много интервью дал. Но я знал, куда иду. Надо просто привыкнуть», — приводит слова Чернова Sports.ru.

Ранее 26-летний защитник Никита Чернов объяснил, почему решил перейти в «Спартак», хотя сам является выходцем футбольной школы ЦСКА.