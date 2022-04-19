Чернов рассказал, что нового узнал от Ваноли за два месяца в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что нового узнал от главного тренера красно-белых Паоло Ваноли, который возглавил команду во время зимнего перерыва в сезоне.
«Что нового узнал за два месяца работы с Ваноли? Паоло был защитником и сообщает много важных мелочей – расположение корпуса, когда надо бежать, когда нет, с какой ноги отталкиваться. Он повторяет, что футбол состоит из деталей, и доводит их до автоматизма. Наши показатели в каждом матче сравнивает с игроками топ-чемпионатов и объясняет, к чему стремиться. Копает очень глубоко.
После неудачных матчей он показывал статистику: по пробегу и тактико-техническим действиям мы могли рассчитывать на большее, но немного не везло. Если будем двигаться в том же направлении, у нас всё получится», — приводит слова Чернова Sports.ru.
- 19 апреля 2022
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