«Вильярреал» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Валенсией». Команды будут играть на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Противостояние начнётся в 22:30 мск.
«Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнире. Команда Унаи Эмери набрала 49 очков в 32 играх чемпионата. «Валенсия» занимает 10-е место. Подопечные Хосе Бордаласа набрали 42 очка. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает четвёрку лучших команд страны с 60 очками в активе.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
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