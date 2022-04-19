Ван Дейк: победа со счётом 5:0 над «Манчестер Юнайтед» далась «Ливерпулю» легко и просто

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» вспомнил победу, которую мерсисайдцы одержали над манкунианцами в октябре со счётом 5:0.



«Конечно, мы тщательно готовимся к матчам с сильными командами. У «Манчестер Юнайтед» есть индивидуально сильные футболисты, которые умеют проявить себя на поле. Мы должны быть к этому готовы. Может произойти всякое, но надеюсь, что мы возьмём три очка.



Выездные матчи с манкунианцами всегда тяжелы, но прошлая победа со счётом 5:0 далась нам легко и просто. Мы этого не ожидали, но это не значит, что мы получили от этого меньше удовольствия. Теперь предстоит другая встреча», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.



Матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск.