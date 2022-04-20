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«Интер» вышел в финал Кубка Италии, разгромив «Милан»

«Интер» вышел в финал Кубка Италии, разгромив «Милан»
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В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой «Интера» со счётом 3:0.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, забивший после передачи защитника Маттео Дармиана. На 40-й минуте Мартинес оформил дубль. Результативную передачу отдал полузащитник «Интера» Хоакин Корреа. На 82-й минуте защитник «Интера» Робин Госенс установил итоговый счёт встречи.

Первый матч команд завершился ничьей со счётом 0:0. Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.

Кубок Италии. 1/2 финала
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 4'   2:0 Мартинес – 40'   3:0 Госенс – 82'
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