Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после разгромной победы в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:0).

«Мне действительно понравился сегодняшний вечер. Я не ожидал, что мы будем полностью контролировать игру в течение всего матча, но в течение 70 минут мы играли первым номером. В первом тайме мы действительно контролировали игру, но потом был 15-минутный перерыв, а затем нам понадобилось ещё 15 минут, чтобы снова быть собой. Наши контрпрессинг, скорость и желание, которые ребята продемонстрировали сегодня вечером, были непревзойдёнными. Это была действительно хорошая игра, и мы забили прекрасные голы. Сегодня все счастливы», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.