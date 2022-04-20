Стало известно состояние Пеле после госпитализации

Стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, которого накануне вновь был госпитализирован, сообщает Ge.globo.
Сообщается, что в записи больницы указано, что Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года. Его клиническое состояние хорошее и стабильное, и выписка из больницы должна состояться в ближайшие несколько дней.
Напомним, в марте текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
- 20 апреля 2022
-
04:56
-
04:18
-
04:06
-
03:20
-
03:17
-
02:31
-
02:18
-
02:15
-
01:57
-
01:56
-
01:40
-
01:27
-
01:16
-
00:52
-
00:51
-
00:34
-
00:26
-
00:26
-
00:18
-
00:08
-
00:00
- 19 апреля 2022
-
23:54
-
23:40
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:35
-
22:29
-
22:24
-
22:15