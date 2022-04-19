Жуткое столкновение в Кубке России! «Динамо» еле прошло команду ФНЛ и потеряло лидера

«Динамо» добралось к четвертьфиналу Кубка России без пропущенных голов. Команда Сандро Шварца разобралась со ставропольским «Динамо» (6:0), «Оренбургом» (3:0) и «Нижним Новгородом» (3:0). В матче с «Балтикой» немецкий специалист сделал три перестановки по сравнению с матчем с «Ахматом»: вместо Антона Шунина сыграл Игорь Лещук, а Диего Лаксальта и Фёдора Смолова заменили Дмитрий Скопинцев и Константин Тюкавин.
С самого начала команды играли очень грубо. Им ещё повезло, что Владислав Безбородов отправил их отдыхать на перерыв в полных составах. Например, на 16-й минуте полузащитник «Балтики» Ильнур Альшин выставил локоть в верховой борьбе за мяч и ударил Себастьяна Шиманьского по лицу, за что получил жёлтую карточку.
Через несколько мгновений «Балтика» ещё раз нарушила правила: в борьбе за мяч Артём Максименко отмахнулся и ударил Сергея Паршивлюка по лицу. Главный судья ограничился устным предупреждением.
Между двумя эпизодами у «Динамо» возник опасный момент: Арсен Захарян подал в штрафную, а Тюкавин пробил головой в перекладину. Но жёсткость в игре не заканчивалась, и апогея он достиг к 30-й минуте. В штрафной «Балтики» в верховом единоборстве столкнулись Никола Моро (один из лидеров команды – в этом году он выходил во всех матчах в стартовом составе) и Максим Тишкин, и на этот раз без помощи медицинского штаба не обошлось. Защитнику хозяев забинтовали голову, а кровь хорвата удалось остановить не сразу. В итоге «Динамо» пришлось делать вынужденную замену – на поле вышел Вячеслав Грулёв.
Никола Моро после столкновения
Фото: РИА Новости
За 10 минут до перерыва бело-голубые открыли счёт в матче – Денис Макаров навесил с фланга на Тюкавина. Тот не дотянулся до мяча, но смутил вратаря «Балтики», который не смог спасти ворота – 1:0. В первом тайме Безбородов выписал ещё один «горчичник»: Паршивлюк жёстко вкатился в ноги сопернику и сорвал перспективную атаку. Возможно, один из эпизодов первых 45 минут тянул на удаление, но система VAR не работала, из-за чего подсказ судьи из кабинки был невозможен.
«По Николе Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и точно сказать, сумеет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье».
Спасение «Балтики»
После перерыва Шварц заменил Паршивлюка, видимо, чтобы защитник не оставил команду в меньшинстве. Сергей Игнашевич усилил игру, сделав две замены, но атака «Балтики» не засияла. Защитники «Динамо» отлично справлялись с подходами соперника. Но хозяевам хватило одной потери концентрации у соперника: защитники упустили Ишхана Гелояна. Полузащитник быстро развернулся в штрафной после передачи партнёра и отправил мяч мимо Лещука – 1:1.
«Балтика» – «Динамо»
Фото: РИА Новости
Вернуть преимущество в один гол динамовцы не смогли, и по окончании шести добавленных минут ко второму тайму Безбородов отправил команды выявлять победителя в серии пенальти (дополнительного времени тут нет). Первый же удар не достиг цели – Лещук спас «Динамо», а потом Шиманьски открыл счёт в серии. Все следующие попытки были точны, а вратарь «Балтики» так и не смог взять ни одного удара.
Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, в котором сыграет 11-12 мая. Завтра, 20 апреля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: «Енисей» – «Рубин», «Алания» – «Зенит», ЦСКА – «Спартак».
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