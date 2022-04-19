Жуткое столкновение в Кубке России! «Динамо» еле прошло команду ФНЛ и потеряло лидера

«Динамо» добралось к четвертьфиналу Кубка России без пропущенных голов. Команда Сандро Шварца разобралась со ставропольским «Динамо» (6:0), «Оренбургом» (3:0) и «Нижним Новгородом» (3:0). В матче с «Балтикой» немецкий специалист сделал три перестановки по сравнению с матчем с «Ахматом»: вместо Антона Шунина сыграл Игорь Лещук, а Диего Лаксальта и Фёдора Смолова заменили Дмитрий Скопинцев и Константин Тюкавин.

С самого начала команды играли очень грубо. Им ещё повезло, что Владислав Безбородов отправил их отдыхать на перерыв в полных составах. Например, на 16-й минуте полузащитник «Балтики» Ильнур Альшин выставил локоть в верховой борьбе за мяч и ударил Себастьяна Шиманьского по лицу, за что получил жёлтую карточку.

Через несколько мгновений «Балтика» ещё раз нарушила правила: в борьбе за мяч Артём Максименко отмахнулся и ударил Сергея Паршивлюка по лицу. Главный судья ограничился устным предупреждением.

Между двумя эпизодами у «Динамо» возник опасный момент: Арсен Захарян подал в штрафную, а Тюкавин пробил головой в перекладину. Но жёсткость в игре не заканчивалась, и апогея он достиг к 30-й минуте. В штрафной «Балтики» в верховом единоборстве столкнулись Никола Моро (один из лидеров команды – в этом году он выходил во всех матчах в стартовом составе) и Максим Тишкин, и на этот раз без помощи медицинского штаба не обошлось. Защитнику хозяев забинтовали голову, а кровь хорвата удалось остановить не сразу. В итоге «Динамо» пришлось делать вынужденную замену – на поле вышел Вячеслав Грулёв.

Никола Моро после столкновения Фото: РИА Новости

За 10 минут до перерыва бело-голубые открыли счёт в матче – Денис Макаров навесил с фланга на Тюкавина. Тот не дотянулся до мяча, но смутил вратаря «Балтики», который не смог спасти ворота – 1:0. В первом тайме Безбородов выписал ещё один «горчичник»: Паршивлюк жёстко вкатился в ноги сопернику и сорвал перспективную атаку. Возможно, один из эпизодов первых 45 минут тянул на удаление, но система VAR не работала, из-за чего подсказ судьи из кабинки был невозможен.

Сандро Шварц главный тренер «Динамо» «По Николе Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и точно сказать, сумеет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье».

Спасение «Балтики»

После перерыва Шварц заменил Паршивлюка, видимо, чтобы защитник не оставил команду в меньшинстве. Сергей Игнашевич усилил игру, сделав две замены, но атака «Балтики» не засияла. Защитники «Динамо» отлично справлялись с подходами соперника. Но хозяевам хватило одной потери концентрации у соперника: защитники упустили Ишхана Гелояна. Полузащитник быстро развернулся в штрафной после передачи партнёра и отправил мяч мимо Лещука – 1:1.

«Балтика» – «Динамо» Фото: РИА Новости

Вернуть преимущество в один гол динамовцы не смогли, и по окончании шести добавленных минут ко второму тайму Безбородов отправил команды выявлять победителя в серии пенальти (дополнительного времени тут нет). Первый же удар не достиг цели – Лещук спас «Динамо», а потом Шиманьски открыл счёт в серии. Все следующие попытки были точны, а вратарь «Балтики» так и не смог взять ни одного удара.

Таким образом, «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, в котором сыграет 11-12 мая. Завтра, 20 апреля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: «Енисей» – «Рубин», «Алания» – «Зенит», ЦСКА – «Спартак».