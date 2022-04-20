«Атлетико» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Баварии» Забитцером

Полузащитник «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико», сообщает Sport Bild.



По информации источника, клубы намерены побороться за 28-летнего австрийского футболиста в летнее трансферное окно. Ранее «Бавария» установила ценник на Забитцера. Мюнхенский клуб рассчитывает получить от трансфера полузащитника € 25 млн.



Напомним, Забитцер перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «РБ Лейпциг» в августе прошлого года. Действующий контракт австрийского хавбека рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Забитцер принял участие в 24 матчах чемпионата Германии за «Баварию» и забил 1 гол. С 2012 года Забитцер вызывается в национальную команду Австрии.

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