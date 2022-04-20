Индзаги рассказал, почему выпустил в старте Корреа, а не Джеко в матче с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги объяснил выбор Хоакина Корреа вместо Эдина Джеко в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (3:0). В итоге результативная передача Корреа позволила Лаутаро Мартинесу забить второй гол «Интера».

«У меня четыре нападающих в хорошей форме, тренеру приходится принимать решения каждый день. Не забывайте, что замены позволили нам выиграть Суперкубок, а спустя 10 дней люди обвиняли ротацию в том, что мы проиграли дерби со счетом 2:1. Дебаты о моих заменах бушевали шесть недель. Я слушал конструктивную критику, а не остальное.

Многие говорили, что мы являемся фаворитами Серии А, а потом нас сбросили со счетов, так что теперь мы будем биться до конца с «Наполи» и «Ювентусом», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Первый матч команд завершился ничьей со счётом 0:0. Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире.

Видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Интер» (0:0):

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