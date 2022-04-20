«Енисей» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 14:30
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч «Енисей» — «Рубин». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
В 1/8 финала Кубка России «Енисей» разгромил московский «Локомотив» со счётом 4:0, а «Рубин» одолел волгоградский «Ротор» (2:1). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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