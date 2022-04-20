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В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД, который помогал спортсменам делать военные билеты

В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД, который помогал спортсменам делать военные билеты
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Сотрудники ФСБ 15 апреля задержали бывшего работника ГИБДД Фарита Самигуллина, который делал военные билеты спортсменам. По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Самигуллин был задержан возле «Уфы Арены» во время передачи денег за помощь в получении военного билета. По версии следствия, Фарит был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. Как сообщает источник, Самигуллин успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.

17 апреля Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Следующие два месяца он проведёт под арестом.

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