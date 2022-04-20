В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД, который помогал спортсменам делать военные билеты

Сотрудники ФСБ 15 апреля задержали бывшего работника ГИБДД Фарита Самигуллина, который делал военные билеты спортсменам. По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Самигуллин был задержан возле «Уфы Арены» во время передачи денег за помощь в получении военного билета. По версии следствия, Фарит был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. Как сообщает источник, Самигуллин успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.
17 апреля Самигуллину избрали меру пресечения по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Следующие два месяца он проведёт под арестом.
- 20 апреля 2022
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