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Фабиньо — о выходе «Ливерпуля» на 1-е место в АПЛ: возможно, «Ман Сити» чувствует давление

Фабиньо — о выходе «Ливерпуля» на 1-е место в АПЛ: возможно, «Ман Сити» чувствует давление
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо осле матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0) высказался о борьбе за победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Прежде всего, мы должны сосредоточиться на своих матчах и попытаться одержать победу в каждом из них. Теперь, возможно, «Манчестер Сити» чувствует небольшое давление. Текущий план — восстановиться к следующему матчу. У нас будет выходной, это очень важно. Лично я буду смотреть матчи «Манчестер Сити», но, как я уже сказал, мы должны в первую очередь сосредоточиться на себе и своих играх», — приводит слова Фабиньо пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» (74) — на 2-м месте.

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