Футболистка сборной Исландии заявила о неуважении к женскому футболу

Футболистка «Лиона» и сборной Исландии Сара Гуннарсдоттир высказалась об аренах, выбранных для проведения матчей организаторами чемпионата Европы среди женщин, который начнётся 6 июля в Англии. Сборной Исландии достался стадион академии «Манчестер Сити». Гуннарсдоттир выразила недовольство тем, что её сборная будет играть на стадионе вместимостью всего 7 тысяч зрителей.
«Я разочарована тем, какие стадионы нам предоставили. Это шокирует – мы играем турнир в Англии, где есть несколько больших стадионов, а нам приходится играть на тренировочной базе, которая вмещает где-то 5000 зрителей.
Это просто стыдно, это нехватка уважения, которого мы заслуживаем. Они не подготовились к тому, что мы можем продать больше 4000 билетов, это неуважение к женскому футболу.
Женский футбол делает два шага в правильном направлении, но потом случаются такие вещи, и мы сразу откатываемся назад», – приводит слова Гуннарсдоттир The Independent.
- 20 апреля 2022
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