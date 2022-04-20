В «Уфе» отреагировали на информацию, что футболисты покупали военные билеты

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что информацию, что футболисты покупали военные билеты.



«У нас таких игроков нет. К нам никто не обращался. Никакой связи с нашим клубом», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ 15 апреля задержали бывшего работника ГИБДД Фарита Самигуллина, который делал военные билеты спортсменам. По предварительным данным, среди его клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».



Самигуллин был задержан возле «Уфы Арены» во время передачи денег за помощь в получении военного билета. По версии следствия, Фарит был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. Как сообщает источник, Самигуллин успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.

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