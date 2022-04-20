Главный скаут «Манчестер Юнайтед» покинет свой пост после 16 лет работы в клубе

Главный скаут «Манчестер Юнайтед» Джим Лоулор завершит работу в клубе в конце сезона. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на информацию от представителя клуба.

Очевидно, уход Лоулора стал первым шагом по перестройке клуба, о которой течение последних дней заявлял главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

Джим Лоулер занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед» в течение последних 16 лет.

Напомним, что вчера, 19 апреля состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уступили своим соперникам со счётом 0:4. «Манчестер Юнайтед» после 33 сыгранных матчей в сезоне-2021/2022 располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ.