Сестра Роналду поблагодарила болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о сыне Криштиану
Поделиться
Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поблагодарила болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о сыне брата во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
«Большое спасибо, «Ливерпуль». Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас», — написала Элма на своей странице в социальных сетях.
Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Португальский форвард пропустил встречу чемпионата Англии с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Во время игры болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали форварда. К акции присоединился и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
17:13
-
17:13
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:33
-
16:29
-
16:23
-
16:04
-
15:54
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:04
-
14:47
-
14:41
-
14:38
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:52
Партнерский контент