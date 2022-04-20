Сестра Роналду поблагодарила болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о сыне Криштиану

Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поблагодарила болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о сыне брата во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



«Большое спасибо, «Ливерпуль». Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас», — написала Элма на своей странице в социальных сетях.



Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Португальский форвард пропустил встречу чемпионата Англии с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Во время игры болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали форварда. К акции присоединился и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

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