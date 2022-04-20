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«Рубин» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России

«Рубин» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России
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Сегодня, 20 апреля, состоялся матч «Енисей» — «Рубин». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. «Рубин» проиграл «Енисею» со счётом 1:3.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников. На 32-й минуте форвард оформил дубль. На 39-й минуте полузащитник «Енисея» Никита Глушков довёл счёт до крупного. На 86-й минуте нападающий «Рубина» Герман Онугха отквитал один мяч.

В 1/8 финала Кубка России «Енисей» разгромил московский «Локомотив» со счётом 4:0, а «Рубин» одолел волгоградский «Ротор» (2:1). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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