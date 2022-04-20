Более 50 тысяч болельщиков «Ромы» подали онлайн-заявки на билеты на матч с «Лестером»

Более 50 тысяч болельщиков «Ромы» оставили онлайн-заявки на покупку билетов на ответный полуфинальный матч Лиги конференций с «Лестер Сити». Об этом соощает Football Italia.
Команда Жозе Моуринью сыграет с «лисами» в Англии на следующей неделе, 28 апреля, а ответный матч состоится 5 мая в Риме. Продажа билетов на матч в Риме началась сегодня утром.
По сообщению источника, «Рома» всё равно рассчитывает продать большинство билетов на игру владельцам абонементов, которые могут купить по три билета в одни руки.
Несмотря на непостоянство результатов команды под руководством Моуринью в этом сезоне, болельщики «Ромы» всегда поддерживали тренера и клуб. «Рома» занимает второе место по средней посещаемости в Серии А с более чем 39 тыс. болельщиков в среднем за игру. «Милан» занимает первое место по этому показателю с более чем 40 тыс. болельщиков.
Видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (3:0):
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