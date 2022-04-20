Сандро Шварц приехал на матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц приехал на стадион «ВЭБ Арена» в Москве, где сегодня, 20 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 играют ЦСКА и «Спартак».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».



Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).



На стадии 1/8 финала красно-белые на своём поле разгромили «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).



Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.