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Сандро Шварц приехал на матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак»

Сандро Шварц приехал на матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц приехал на стадион «ВЭБ Арена» в Москве, где сегодня, 20 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 играют ЦСКА и «Спартак».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

На стадии 1/8 финала красно-белые на своём поле разгромили «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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