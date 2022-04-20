«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и поднялся на первое место в АПЛ
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Сегодня, 20 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере, сильнее оказались хозяева — 3:0.
Счёт был открыт лишь во втором тайме — отличился Рияд Марез. На 66-й минуте алжирец отдал голевую передачу на полузащитника Филипа Фодена. На 85-й минуте счёт до разгромного довёл Бернарду Силва.
«Брайтон» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77). «Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (57) — на пятом месте.
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