«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и поднялся на первое место в АПЛ

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере, сильнее оказались хозяева — 3:0.

Счёт был открыт лишь во втором тайме — отличился Рияд Марез. На 66-й минуте алжирец отдал голевую передачу на полузащитника Филипа Фодена. На 85-й минуте счёт до разгромного довёл Бернарду Силва.

«Брайтон» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77). «Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (57) — на пятом месте.