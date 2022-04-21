Каррера считает, что в финале Кубка России сыграют «Динамо» и «Спартак»
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над ЦСКА (1:0) поделился ожиданиями от выступления красно-белых на следующих стадиях Кубка России.
«Поздравляю «Спартак» с такой важной победой в дерби! Теперь нужно смотреть вперёд и попытаться выиграть кубок. Думаю, что в финале против «Спартака» сыграет «Динамо».
Такое дерби не может не пройти бесследно. Игра против ЦСКА придаст храбрости и повысит самооценку как игроков, так и тренерского штаба на весь остаток сезона!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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