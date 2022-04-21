Аллегри отреагировал на выход «Ювентуса» в финал Кубка Италии

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», высказался о победе туринцев в ответной игре полуфинала Кубка Италии над «Фиорентиной» (2:0, 3:0 общ.) и проходе в финал, где им будет противостоять «Интер».
«Я хочу поздравить ребят с выходом в финал Кубка Италии, — это была цель нашего сезона. Да, позади несколько тяжёлых дней после обидной ничьей с «Болоньей», когда мы не смогли использовать множество моментов.
«Фиорентина» была опасна своими передачами и заданным темпом игры, им необходимо давать ни единого шанса. В целом, игроки «Ювентуса» хорошо поработали, создавая открытые пространства в атаке и достойно обороняясь. Могу лишь отметить, что второй мяч необходимо было забивать гораздо раньше, так как наши неудачные переходы в контратаку ставили под сомнение исход встречи.
Глядя на календарь, думаю, именно «Фиорентина» является нашим главным конкурентом в борьбе за четвёртое место в Серии А.
Я не могу требовать большего от этих парней, так как последние четыре месяца всё время мы выступали практически одной и той же обоймой, они выкладывались по полной. Сегодня вечером мы хорошо сыграли в обороне, которая в последнее время пошла наперекосяк», — приводит слова Аллегри Football Italia.
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