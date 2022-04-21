Роналдиньо: Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в «ПСЖ»

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Роналдиньо высказался о будущем нападающего парижан Килиана Мбаппе.

«Считаю, что Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». В моё время всё было иначе, но сейчас «ПСЖ» находится на уровне топ-клубов Европы. Я бы хотел, чтобы Мбаппе остался в команде. Мы бы смотрели на то, как лучшие футболисты выступают за «ПСЖ» вместе, и увидели бы, как они побеждают в ЛЧ», — цитирует Роналдиньо A Bola со ссылкой на Amazon Prime Video.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 41-м матче за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 33 гола, а также отдав 18 голевых передач. Ранее сообщалось, что 23-летний нападающий может перейти в «Реал» летом на правах свободного агента.