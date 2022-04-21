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Полузащитник «Алании»: смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол

Полузащитник «Алании»: смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол
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24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

«Мы по игре смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать «Зениту» демонстрировать свою игру. Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они всё время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол. Я думаю, что в этом и был наш успех», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл матч с «Зенитом» в серию пенальти.

Полное интервью с Николаем Гиоргобиани читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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