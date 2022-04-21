Полузащитник «Алании»: вся команда была уверена, что мы можем обыграть «Зенит»

24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал о настрое команды перед победной встречей с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

«Мотивация зашкаливала. Он говорил, что мы обыграем эту команду, был уверен в этом! Да и вся команда была уверена, что мы можем обыграть «Зенит», была какая-то чуйка. Все были уверены, но он нас мотивировал и говорил, что мы должны доказать, что не хуже и тоже играем в футбол», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл матч с «Зенитом» в серию пенальти.