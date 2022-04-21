Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок. Но нужно опасаться «Алании»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выход красно-белых в полуфинал Кубка России по футболу.



«Весь матч прошёл хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения. Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.