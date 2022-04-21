Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок. Но нужно опасаться «Алании»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выход красно-белых в полуфинал Кубка России по футболу.
«Весь матч прошёл хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения. Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
- 21 апреля 2022
-
11:23
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
08:59
-
08:55
-
08:55
-
08:30
-
08:23
-
08:00
-
07:57
-
06:54
-
06:40
-
06:09
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:35