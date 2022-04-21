Помощник тен Хага в «Аяксе» перейдёт в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Ассистент Эрика тен Хага в тренерском штабе «Аякса» Митчелл ван дер Гааг перейдёт на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед» вслед за своим руководителем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы уже согласовали условия перехода, как и в случае с тен Хагом.
Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
После 33 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
12:53
-
12:46
-
12:41
-
12:39
-
12:25
-
12:21
-
12:08
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:23
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:11
Партнерский контент