Помощник тен Хага в «Аяксе» перейдёт в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Ассистент Эрика тен Хага в тренерском штабе «Аякса» Митчелл ван дер Гааг перейдёт на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед» вслед за своим руководителем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы уже согласовали условия перехода, как и в случае с тен Хагом.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.



После 33 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.