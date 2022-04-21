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Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
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Нидерландский специалист Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Что это за тренер и в чём он похож на сэра Алекса Фергюсона — наш разбор:

Тен Хаг — новый тренер «Манчестер Юнайтед». Вернёт ли ученик Гвардиолы былое величие клубу Тен Хаг — новый тренер «Манчестер Юнайтед». Вернёт ли ученик Гвардиолы былое величие клубу

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

После 33 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.

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