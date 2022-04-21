Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз в адрес его семьи

Нападающий «Коринтианса» Виллиан может покинуть бразильский клуб по личным причинам. Об этом сообщает ESPN.



По информации источника, после поражения в матче Кубка Либертадорес с «Олвейс Реди» южноамериканец стал получать угрозы. Дочери форварда боятся посещать школу. После получения угроз футболист обзавёлся личным охранником, а его жена настаивает на отъезде из страны.

В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами. Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса» и за основной состав этого клуба игрок выступал с 2005 по 2007 год. Также бразилец играл в донецком «Шахтёре», махачкалинском «Анжи» и лондонском «Челси».